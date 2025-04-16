Певица Ани Лорак обновила украинский паспорт - СМИ

Судя по всему, артистка пытается усидеть на двух стульях

Ставшая невероятно популярной в нашей стране исполнительница Ани Лорак тайно обновила украинский паспорт, о чем сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, знаменитость не только заменила документы, но и передала новые сведения о себе в Федеральную налоговую службу.

Предполагается, что артистка пошла на этот шаг ради возможности выступать за рубежом. В документах, как отмечается, отсутствует ее отчество.

На фоне этого неоднозначно шага можно сделать вывод, что звезда пытается сохранить связи с обеими странами и действует осторожно, чтобы не потерять позиции ни в одной из них.

Напомним, в марте 2024 года стало известно, что знаменитость подала документы на получение российского гражданства. При этом на Украине она не выступает с 2017 года, объясняя это давлением со стороны соотечественников.

К слову, недавно стало известно о том, что любимица публики вышла замуж за испанца. Девушка наконец-то обрела личное счастье.