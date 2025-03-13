Ани Лорак вышла замуж

Девушка наконец-то обрела личное счастье

46-летняя звезда эстрады Ани Лорак официально связала себя узами брака с испанским бизнесменом Исааком Виджраку. Пара не афишировала подготовку к знаменательному событию, но теперь стало известно, что торжественная церемония прошла на райских Мальдивских островах в уютной и романтической атмосфере.

История их любви стала известна широкой публике в 2023 году, когда девушка начала делиться на просторах интернет-пространства совместными снимками с возлюбленным. С этого момента они перестали скрывать свои чувства и все чаще появлялись вместе.

Любимый мужчина звезды неоднократно подчеркивал, что для него любовь – это смелость, умение доверять сердцу и не бояться делать важные шаги. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

Знаковым моментом в их отношениях стало сентябрьское предложение руки и сердца. В день рождения певицы Исаак преподнес ей кольцо, встав на одно колено в ресторане. Этот жест стал началом нового этапа в их жизни, который теперь официально закреплен браком.

К слову, недавно певица рассказала о жертве о ради стройной фигуры.