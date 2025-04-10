Собчак заявила, что не занимается похоронами музыканта Паши Техника

Собчак ответила на обвинение во лжи из-за скандала вокруг похорон Паши Техника
Ксения Собчак. Кадр: YouTube
Блондинка разложила все по полочкам

Звезда социальных сетей Ксения Собчак резко отреагировала на обвинение в бездействии после смерти Паши Техника. В прессе писали, что блондинка якобы обещала взять все на себя, а потом пропала со всех радаров.

На просторах интернет-пространства она объяснила, что к организации похорон не имеет никакого отношения и не участвовала в этом процессе. По словам журналистки, она даже не знает, где именно похоронят рэпера.

Ранее в интервью с Собчак бывшая жена артиста Ева Карицкая отметила, что не получала гонорар за разговор. А из ее неоднозначных намеков некоторые сделали вывод, что телеведущая якобы помогла с местом на кладбище.

Эту версию быстро подхватили СМИ и подписчики. На фоне возникших слухов сын Никаса Сафронова, Лука, обвинил Собчак в том, что она обещала помощь, но в итоге якобы просто исчезла.

После этого журналистка публично высказалась и заявила, что проводила интервью из человеческого участия, а ранее действительно пыталась помочь артисту, но когда он был еще жив и находился в Таиланде. Критиков она попросила прекратить выдумывать и распространять ложь.

К слову, недавно Собчак пришлось объясняться за очередное хамство в адрес россиян.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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