Сын Никаса Сафронова стремительно похудел – свежее фото

Пианист снова стал похож на именитого отца

Сын известного художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин долгое время удивлял народ необъятными габаритами – он был настолько полным человеком, что однажды даже застрял в туалете самолета. Этот случай стал для него одним из переломных моментов: он решил серьезно заняться здоровьем.

В 2022 году мужчина весил почти 290 килограммов, но с тех пор полностью изменил образ жизни. К началу апреля 2025 года, появившись в выпуске шоу Ксении Собчак, посвященном Паше Технику, он поразил зрителей: из полного музыканта он превратился во вполне стройного мужчину, невероятно похожего на отца.

Комментаторы в Сети были в восторге. Пользователи писали, что Лука будто стал "копией Никаса" и называли его новым завидным женихом. Сам музыкант, не теряя самоиронии, пошутил, что его лицо на видео не худое, а просто изнуренное – ведь он "сбрасывал вес прямо во время интервью с Собчак".

Позже именитый наследник признался, что еще не достиг финальной цели, ему осталось избавиться от 20 килограммов, и он надеется сделать это к лету. Детали своей авторской методики он не раскрыл, заявив, что пока предпочитает держать все в секрете.

Известно, что причиной стремительного набора веса в прошлом стала тяжелая семейная ситуация. Мать Луки, Инна Затравкина, много лет боролась с онкологией и скончалась в прошлом году. Именно после ее ухода парень замкнулся в себе, но теперь, похоже, возвращается к нормальной жизни.

К слову, недавно Никас Сафронов заявил, что готовится к рождению седьмого ребенка.