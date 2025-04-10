Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка призналась, что введеные против нее европейские санкции вызывают у нее сожаление. С 14 лет она фактически ведет взрослую жизнь, значительная часть которой прошла в постоянных поездках и путешествиях. Поэтому сейчас ей грустно из-за запрета посещать Европу.
Спортсменка отметила, что с радостью отправилась бы в Милан для поддержки российских фигуристов на Олимпиаде 2026 года, только сделать этого не может. Тем не менее, она не теряет надежды, что органичения с нее будут сняты в будущем.
Навка указала, что за свою профессиональную карьеру ей довелось побывать в самых разных странах: Японии, Австралии, Канаде, Китае. Они произвели на нее большое впечатление, но дома, призналась Татьяна, значительно лучше.
"Единственное, о чем я сожалею, что я не могу поехать и показать мир своему ребенку теми глазами, которыми могла бы это показать", – заключила чемпионка.
Ранее Татьяна Навка рассказала, как сложилась жизнь Петра Чернышева после похорон Анастасии Заворотнюк в прошлом году. По ее словам, состояние спортсмена стабилизировалось, и не беспокоит ее так, как в первые дни после смерти актрисы.
Иностранцы внимательно следят за достижениями нашей армия
ВСУ пожаловались на способность ВС РФ обнаруживать позиции противника