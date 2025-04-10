Не может уехать из России: Навка пожаловалась на санкции ЕС

Не может уехать из России: Навка пожаловалась на санкции ЕС
Татьяна Навка. Фото: АГН "Москва"
Знаменитость рассказала, что хотела бы снова поехать в Европу

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка призналась, что введеные против нее европейские санкции вызывают у нее сожаление. С 14 лет она фактически ведет взрослую жизнь, значительная часть которой прошла в постоянных поездках и путешествиях. Поэтому сейчас ей грустно из-за запрета посещать Европу.

Спортсменка отметила, что с радостью отправилась бы в Милан для поддержки российских фигуристов на Олимпиаде 2026 года, только сделать этого не может. Тем не менее, она не теряет надежды, что органичения с нее будут сняты в будущем.

Навка указала, что за свою профессиональную карьеру ей довелось побывать в самых разных странах: Японии, Австралии, Канаде, Китае. Они произвели на нее большое впечатление, но дома, призналась Татьяна, значительно лучше.

"Единственное, о чем я сожалею, что я не могу поехать и показать мир своему ребенку теми глазами, которыми могла бы это показать", – заключила чемпионка.

Ранее Татьяна Навка рассказала, как сложилась жизнь Петра Чернышева после похорон Анастасии Заворотнюк в прошлом году. По ее словам, состояние спортсмена стабилизировалось, и не беспокоит ее так, как в первые дни после смерти актрисы.

Источник: ТАСС
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