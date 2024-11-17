Сафронов заявил о готовности к рождению седьмого ребенка

Художник откровенно рассказал о личной жизни

Известный художник Никас Сафронов, отец шестерых детей, сообщил о намерении завести еще одного наследника. Несмотря на то, что только один из его деток родился в официальном браке, который вскоре распался, знаменитость задумывается о седьмом малыше, который мог бы продолжить его творческий путь.

Мужчина откровенно признается, что не уделял много времени воспитанию своих деток, но теперь с возрастом он осознал всю серьезность этого шага и готов подойти к нему с ответственностью.

Сейчас, в 68 лет, культурный деятель считает себя готовым к роли отца для очередного малыша. У него есть девушка, которая согласна родить наследника, и только насыщенный график жизни звезды остается единственным препятствием для осуществления этого плана. Художник отметил, что его расписание включает многочисленные проекты, поездки и выставки, что затрудняет возможность для полноценной семейной жизни и воспитания ребенка.