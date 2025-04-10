Уехала из России: раскрыто, где сейчас живет Степаненко

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Юмористка Елена Степаненко после развода с Евгением Петросяном фактически ушла в тень. Ее шоу на "России 1" закрылось из-за низких рейтингов, и в итоге знаменитости даже пришлось ликвидировать собственное ИП. Лишь изредка она появляется со своими монологами на юмористических передачах, и больше о ее жизни ничего неизвестно.
Друзья рассказали, что на фоне всех сложностей артистка приняла решение уехать из России. Сейчас она живет в США, где также находится дочь Петросяна Викторина. С ней, как известно, у Степаненко крайне близкие отношения.
"Она уже давно уехала в США и иногда приезжает в Москву. Это все, что я могу на сегодня рассказать о ней, к сожалению", – поделился куплетист Михаил Вашуков.
При этом совсем недавно знаменитость видели в России. Она приехала, чтобы отметить с друзьями 72-летие. Кадры с Еленой опубликовал Андрей Малахов, который отметил, что сейчас юмористка не только богата, но и влюблена. В кого, он пояснять не стал.
После развода с Петросяном Степаненко досталась половина нажитого в браке имущества. А не так давно она получила в наследство две квартиры в Сочи от своей покойной подруги.
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