Пианистка Цымбалюк-Романовская назвала имя новорожденной дочери

Пианистка Цымбалюк-Романовская перестала скрывать имя новорожденной дочери
Фото: социальные сети Виталины Цымбалюк-Романовской
Бывшая жена Армена Джигарханяна долго сохраняла интригу. Пришло время все рассказать стране!

Когда 46-летняя пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская родила дочь, то страна обсуждала это событие так, словно на свет до этого не появлялись дети. Новость о том, что бывшая жена Армена Джигарханяна стала мамой, сообщали крупнейшие газеты и информационные агентства.

Теперь же Россия ломает голову над двумя вопросам – от кого родила пианистка и как навала девочку. И если имя отца ребенка Виталина решила пока не сообщать – это далекий от шоу-бизнеса человек, который хочет быть в тени, – то имя новорожденной дочери она перестала скрывать. 

 "Я родила дочь в день рождения моей покойной мамы Лидии Ивановны, – рассказала Виталина женскому журналу KLEO.RU. – А поскольку для них с моим папой, Виктором Владимировичем, я была главным смыслом жизни, я сразу поняла, как назову дочь". 

Фото: клео.ру

Виктория Давидовна Цымбалюк-Романовская – так зовут дочь Виталины. Тайна раскрыта! Виктория – это женская форма мужского имени Виктор. Оно происходит от латинского слова victoria, означающего "победу". В России имя занимает 8 место по популярности – его носят примерно 1.37% человек от всего населения.

Источник: kleo.ru ✓ Надежный источник
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