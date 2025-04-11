Московский суд наказал Ксению Собчак за неоплату штрафа

Блондинка пока отмалчивается

Звезда социальных сетей Ксения Собчак вновь оказалась в центре внимания, но не из-за громкого интервью или очередного скандального заявления, а по куда более бытовому поводу – за несвоевременную оплату административного штрафа.

Как сообщили в столичные судебные эксперты, в отношении знаменитости вынесли постановление о новом взыскании. Причиной стало то, что она не погасила предыдущее денежное наказание в установленный срок.

Российское законодательство предусматривает за это удвоенное наказание. В некоторых случаях возможно и задержание нарушителя либо обязательные работы, однако в ситуации с блондинкой дальше денежного штрафа не пошли. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

О каком именно нарушении идет речь, пока не раскрывается. Известно лишь, что подобные случаи в биографии Ксении уже были. Например, в январе 2024 года ее оштрафовали на 10 тысяч рублей, снова за просрочку оплаты другого штрафа, связанного с делом о банкротстве. Тогда она не явилась на заседание и никак не прокомментировала ситуацию.

К слову, недавно журналистка оказалась в эпицентре спора вокруг похорон рэпера Паши Техника – блондинку обвинили в том, что она якобы не выполнила обещание помочь с местом на кладбище.