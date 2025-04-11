Актера Алферова не могут похоронить три недели

Жизненный путь звезды оборвался на 59-м году

История жизни популярного актера Владимира Алферова, известного по роли белогвардейца в киноленте именитого культурного деятеля Никиты Михалкова "Солнечный удар", закончилась крайне трагично. Уже почти три недели тело знаменитости остается незахороненным.

О завершении земного пути звезды стало известно только 10 апреля, хотя трагедия произошла еще 13 марта в Болгарии. Украинской знаменитости было 58 лет. Причину кончины артиста не раскрывают.

Приятельница покойного рассказала, что до сих пор никто из его родни не объявился. Именно по этой причине не удается провести траурную церемонию. Она выразила надежду, что кто-то из семьи все же откликнется, и актера удастся проводить в последний путь с уважением, которого он заслуживает.

После 2022 года актер жил в болгарском городе Благоевград в статусе беженца. Судьба оказалась к нему сурова: мужчина покинул этот мир, находясь в чужой стране, и теперь с ним даже некому попрощаться.

К слову, ранее стало известно о смерти популярного советского артиста, к концу жизни все его тело было в метастазах.