Нежно трогали друг друга: Петросяна сняли с красивой блондинкой

Артист спровоцировал слухи об изменах жене

В Сети появилось неожиданное видео с поминок Бероса Киркорова. Гости мероприятия засняли, как Евгений Петросян мило проводил досуг в компании неизвестной блондинки. Комик нежно трогал девушку, и она отвечала ему взаимностью.

На кадрах было видно, что артист проводит с гостьей траурного события какой-то ритуал. Судя по сказанному, он пытался отучить от курения, используя для этого технику внушения. Петросян крепко взял блондинку за голову, стал смотреть ей в глаза и произносить фразы, после чего стал "выкидывать" дурные мысли из ее головы, ударяя ладонью о стол.

В этот момент все окружающие с интересом наблюдали за происходящим, а некоторые не скрывали своего изумления. Как, например, Филипп Киркоров. После процедуры неизвестная поблагодарила Петросяна и нежно взяла за руку.

Опубликованное в Сети видео спровоцировало слухи о неверности юмориста. Как известно, в этот момент рядом с ним жены не было. И не исключено, что такую тесную связь с привлекательной особой она вряд ли бы одобрила.

Причем флирт Петросяна с неизвестной произошел вскоре после новости о многомиллионном наследстве юмориста в случае его смерти и слухов, что Брухунова воспользовалась суррогатным материнством при рождении детей супругу.