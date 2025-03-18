Петросян эмоционально прокомментировал новости о своей болезни

Артист крайне недоволен происходящим

Знаменитый советский и российский юморист Евгений Петросян возмутился слухами о своем недуге и отмене концертов. Лицедей весьма эмоционально отреагировал на происходящее и даже публично выставил условие на случай своей смерти.

В первую очередь, 79-летний сатирик заявил, что чувствует себя нормально и продолжает готовиться к выступлениям. Артист любит свою публику и с большим удовольствием продолжает ее радовать.

Недавно в Сети появилась информация о том, что комик якобы испытывает серьезные проблемы со здоровьем, из-за чего все его концерты отменены. Однако Петросян категорически опроверг эти домыслы. По его словам, он не собирается уходить со сцены и активно репетирует новые выступления.

Сатирик не сдержал эмоций, возмущаясь тем, как быстро распространяются ложные слухи. Он отметил, что даже если однажды его не станет, публика все равно еще долго будет слышать его голос.

"Не дождетесь!.. Если я даже и помру, вы все равно будете меня еще долго-долго слушать", – выставил своеобразное условие кумир миллионов.

Стоит отметить, что многие поклонники продолжают поддерживать артиста, отмечая, что он выглядит бодрым и полным энергии для своего весьма почтенного возраста.

К слову, недавно жена Петросяна вышла на связь после позорного скандала с коммуналкой.