Стало известно, какое наследство оставит после себя Петросян

Стало известно, какое наследство оставит после себя Петросян
Евгений Петросян. Фото: АГН "Москва"
Артист является одним из самых богатых людей на российской эстраде

За годы своей творческой деятельности Евгений Петросян успел нажить солидное богатство. В случае его смерти наследники получат огромное состояние и элитную недвижимость, стоимость которой оценивается в несколько сотен миллионов рублей.

После развода со Степаненко у комика осталось имущества примерно на миллиард рублей. Известно, что у него имеется минимум шесть дорогих квартир в центре Москвы, стоимость одной из них составляет около полумиллиона рублей. Также у него есть коллекция антиквариата, приблизительная стоимость которого неизвестна. Но, поговаривают, что она оценивается в несколько сотен миллионов рублей.

Все это, скорее всего, достанется его супруге Татьяне Брухуновой и их детям – Вагану и Матильде. Старшая дочь юмориста тоже сможет претендовать на наследство, но делать это придется в судебном порядке. Ходят слухи, что из-за разногласий с дочерью Петросян вычеркнул ее из завещания.

Источник: Woman.ru

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