"Дивлюсь бескультурью": жена Петросяна охаяла россиян

"Дивлюсь бескультурью": жена Петросяна охаяла россиян
Татьяна Брухунова. Фото: соцсети
Недавний выход в свет оставил у нее смешанные впечатления

Известная модница и завсегдатай самых престижных театров в стране Татьяна Брухунова поделилась в своих соцсетях подробностями недавнего похода в Большой театр. Знаменитость осталась под большим впечатлением от увиденного, но не сколько на сцене, а в зрительном зале.

Жена Петросяна охаяла всех россиян, которые, не дожидаясь финального выхода артистов к публике, встают со своих кресел и уходят прочь. По ее мнению, такое поведение является бестактным и неуважительным по отношению к танцорам.

"Чем больше я хожу в театр, тем больше я дивлюсь бескультурью, к сожалению. Очень грустно", – возмутилась Татьяна.

Брухунова указала, что многие артисты играют на сцене исключительно ради финального момента, когда могут выйти к зрителю и получить дозу благодарности и аплодисментов. Но многие гости в театре предпочитают "обкрадывать" тех, кто подарил им прекрасные впечатления.

Знаменитость считает, что у тех, кто посещает театры, одевается красиво и платит большие деньги за представление, должна быть еще и внутренняя культура, которая также выражается в желании поблагодарить артиста за проделанную работу.

Ранее Татьяна Брухунова устроила скандал оскорбившему ее образы стилисту.

Источник: соцсети
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