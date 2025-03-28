Тимати станет отцом в третий раз - СМИ

Тимати станет отцом в третий раз
Тимати и Валентина Иванова. Фото: соцсети
У звезды уже есть двое детей от разных женщин

У Тимати в скором времени снова появится повод носить титул молодого родителя – по некоторым данным, артист готовится стать отцом в третий раз. Как сообщают приближенные к окружению рэпера источники, его возлюбленная Валентина Иванова, с которой он уже три года вместе, ждет малыша.

Не так давно девушка вызвала ажиотаж среди подписчиков, показав кольцо с внушительным бриллиантом на безымянном пальце. Тогда она дала понять, что предложение пока не приняла, но сейчас ситуация явно изменилась. Похоже, пара не только планирует свадебное торжество, но и серьезно готовится к новому статусу родителей.

Для девушки, которой 25 лет, будущий малыш станет первым. А вот для звезды это будет уже третий ребенок. У него уже подрастают дочка Алиса от Алены Шишковой и сын Ратмир, рожденный в отношениях с Анастасией Решетовой. Несмотря на долгие романы с матерями своих детей, артист ни разу не ходил в ЗАГС. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

Ранее стало известно, что беременная Ида Галич решила отложить свадьбу.

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
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