Певица Светлана Светикова пожаловалась на трудности третьей беременности

Певица Светлана Светикова пожаловалась на трудности третьей беременности
Светлана Светикова. Фото: соцсети
С годами растить в себе младенца стало тяжелей

Бывшая фабрикантка Светлана Светикова раскрыла подробности своей третьей беременности. Артистка находится почти на восьмом месяце и признается, что в этот раз переносит все гораздо сложнее.

Знаменитость рассказала, что часто плачет из-за перепада гормонов, а также, несмотря на срок, до сих пор страдает от токсикоза. Хоть и не всегда. 

"Ощущения, что я уже на девятом месяце (точнее, на девятом чувствую себя с самого начала). Не жалуюсь! И да, мне нравится несмотря на то, что бывает тяжко. Ради этой любви я готова на все", – призналась она.

Сейчас Светиковой 41 год, последние 15 лет она живет вместе фигуристом-акробатом Алексеем Полищуком. Несмотря на наличие совместных детей, пара до сих пор не узаконила свои отношения. В интервью артистка рассказывала, что штамп в паспорте для нее не имеет никакого значения.

Ранее у знаменитости родилось два мальчика, сейчас она девочку.

Источник: Telegram

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