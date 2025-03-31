Источники подтвердили большие проблемы в браке Биберов

Источники подтвердили большие проблемы в браке Биберов
Фото: соцсети
Артисту с каждым днем становится хуже

Джастин Бибер настолько сильно испытывает страх перед тем, что его тайное прошлое с обвиняемым в извращении сексе Шоном "Дидди" Комбсом выйдет на поверхность, что это серьезно подорвало его здоровье – как физическое, так и ментальное. На этом фоне он стал отталкивать всех близких людей, включая жену, говорят источники.

"Она делает все, чтобы помочь, но он настолько замкнут, что ей это надоело. Он страдает от истощения и травмы, не заботится о себе, не ест, никого не слушает", – признались знакомые с ситуацией люди.

Джастин в последнее время ведет себя крайне странно. Он публикует сомнительные посты в социальных сетях и появляется в общественных местах с полным пустоты взглядом, что провоцирует слухи об обострении его наркозависимости.

Осведомители утверждают, что сложившаяся ситуация вызывает большой стресс у Хейли, которая также вынуждена заботиться не только о муже, но и семимесячном сыне. И неизвестно, как долго она сможет это выдержать, учитывая отстраненность и замкнутость Бибера.

Источник: RadarOnline

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