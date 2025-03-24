Беременная Ида Галич решила отложить свадьбу

Девушка удивила поклонников

Поклонники Иды Галич уже давно гадают, когда звезда социальных сетей наконец сыграет свадьбу со своим возлюбленным – бизнесменом Олегом Ледвичем. Предложение от него она получила еще в начале 2025 года, однако с датой торжества определяться не спешит. В новом интервью девушка объяснила, почему откладывает важное событие.

Знаменитость честно призналась: она пока что не готова идти под венец. Причина оказалась неожиданной – теледива мечтает родить второго ребенка, а уже после этого устроить праздник. По словам глубоко беременной девушки, ей хочется быть в хорошей форме и чувствовать себя уверенно в день свадьбы. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".

Звезда с иронией заметила, что не хочет выходить замуж в состоянии, когда фигура далека от идеальной, пошутив, что точно не желает выглядеть "беременным ламантином".

Тем временем, фанаты продолжают ждать знаменательного события. Многие уверены: Ида еще удивит всех масштабом праздника – но только тогда, когда сама этого захочет.

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