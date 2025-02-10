Показала животик: возлюбленную Башарова поздравляют с беременностью

У артиста уже есть двое детей от прошлых отношений

50-летний актер Марат Башаров может стать отцом в третий раз. Его возлюбленная Ася Борисова, которая младше знаменитости на 15 лет, появилась на публике с округлившимся животом и спровоцировала слухи о беременности.

Как известно, Башаров находится в отношениях с актрисой последние три года. Ходили слухи, что два года назад они узаконили союз, однако подтверждения этому нет.

Во время недавнего выхода в свет девушка появилась в белом обтягивающем платье, которое подчеркнуло готовность к пополнению в семействе. Также журналисты обратили внимание на увеличившуюся грудь Аси и ее частые походы в туалет, что характерно для беременных.

Сообщается, что на светском мероприятии Башаров не отходил от возлюбленной. Однако комментировать слухи о скором пополнении пара отказалась.

Ранее актер рассказывал, что его возлюбленная в курсе всех прошлых скандалов с избиениями. Несмотря на это, девушка доверилась ему, а сам Марат уверяет, что старается держать свой пылкий нрав при себе.

При этом его старшая дочь Амели утверждает, что отец продолжает страдать от пагубного пристрастия к алкоголю. Из-за этого ей даже пришлось сбежать из его дома, поскольку находиться рядом с "бухим батей" было невыносимо.