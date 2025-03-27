Режиссер четко разложил все по полочкам

Один из самых известных в нашей стране культурных деятелей Никита Михалков провел яркую параллель между главой киевского режима Владимиром Зеленским и исторической фигурой Лжедмитрием I. Таким мнением он поделился в очередном выпуске своего шоу.

По словам знаменитости, действия киевского верховода во многом напоминают поведение самозванца, и потому руководитель Незалежной рискует повторить его судьбу. Он напомнил, что после свержения легендарного обманщика все его указы были аннулированы, а само тело подвергли унижению – волокли по площади, сожгли, а прахом выстрелили в сторону польских земель.

Кинорежиссер добавил, что в современной ситуации направление символического "выстрела" изменилось бы – не в сторону поляков, а в сторону США. Он выразил уверенность, что Лжедмитрий закончил так из-за своей лжи, злоупотреблений властью и ощущения полной безнаказанности – именно такие черты режиссер на всех основаниях видит и в Зеленском.

К слову, ранее стало известно о потере Зеленским контроля над наемниками и националистами ВСУ.