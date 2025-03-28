Состояние Паши Техника резко ухудшилось

Блогера не могут перевезти в Россию

Состояние Паши Техника, который впал в кому во время отдыха в Таиланде, резко ухудшилось. Об этом сообщила его девушка, которая находится с ним в палате.

Она указала, что местные врачи не дают разрешение на его транспортировку, поскольку есть высокая вероятность, что он ее не переживет. В сознание блогер до сих пор не приходил, он также подключен к аппарату ЭКМО.

"Состояние ухудшилось, но сердце в норме", – рассказала Кристина.

Сейчас Технику предстоит дорогостоящая операция, которая может спасти ему жизнь. Ранее представитель знаменитости сообщал, что открывает сбор на помощь Паше – по его словам, осталось еще 5 млн рублей. Вероятно, вмешательство необходимо для решения проблемы с отказавшими легкими.

Что именно произошло с блогером, до конца неизвестно. Незадолго до поездки в Таиланд он прошел курс реабилитации. По слухам, Паша Техник смешал алкоголь с лекарством и наркотиками, что нанесло непоправимый вред его здоровью. Другие близкие к нему люди утверждают, что он мог отравиться запрещенными веществами.