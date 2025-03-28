Состояние Паши Техника резко ухудшилось

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Состояние Паши Техника, который впал в кому во время отдыха в Таиланде, резко ухудшилось. Об этом сообщила его девушка, которая находится с ним в палате.
Она указала, что местные врачи не дают разрешение на его транспортировку, поскольку есть высокая вероятность, что он ее не переживет. В сознание блогер до сих пор не приходил, он также подключен к аппарату ЭКМО.
"Состояние ухудшилось, но сердце в норме", – рассказала Кристина.
Сейчас Технику предстоит дорогостоящая операция, которая может спасти ему жизнь. Ранее представитель знаменитости сообщал, что открывает сбор на помощь Паше – по его словам, осталось еще 5 млн рублей. Вероятно, вмешательство необходимо для решения проблемы с отказавшими легкими.
Что именно произошло с блогером, до конца неизвестно. Незадолго до поездки в Таиланд он прошел курс реабилитации. По слухам, Паша Техник смешал алкоголь с лекарством и наркотиками, что нанесло непоправимый вред его здоровью. Другие близкие к нему люди утверждают, что он мог отравиться запрещенными веществами.
По его словам, американцы не обращают на это никакого внимания
Ситуация может резко обостриться