Сделано заявление о беременности 20-летней фигуристки Александры Трусовой

Девушка недавно вышла замуж

Российская фигуристка Александра Трусова, которой летом исполнилось 20 лет, может стать мамой. Как сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на свои источники, спортсменка ожидает пополнение в семье.

В августе 2024 года звезда ледовой арены вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова и взяла его фамилию. После этого поклонники начали замечать изменения в ее выступлениях. На льду чемпионка России больше не выполняет сложные элементы и прыжки. А на недавнем шоу в Баку девушку и вовсе заменила другая фигуристка.

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова уже прокомментировала слухи и заявила, что не видит повода для обсуждений. Она напомнила, что спортсменка – взрослая женщина, которая имеет полное право распоряжаться своей жизнью так, как считает нужным. Знаменитый тренер добавила, что при встрече обязательно поздравит фигуристку. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".

Сама танцовщица на льду пока никак не прокомментировала эту информацию. Приятно удивленные поклонники ждут официальных заявлений.

К слову, ранее Трусова показала себя в бикини.