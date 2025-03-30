Критик заявил об отсутствии таланта у сына Табакова

По его мнению, парень добился популярности только благодаря фамилии

Павел Табаков сейчас снимается во многих проектах, но берут его туда лишь за звездную фамилию, а не за выдающийся талант, уверен критик Александр Шпагин. По его мнению, если бы не знаменитый отец, то у парня вряд ли бы были какие-то работы в кино.

Эксперт отметил, что дети известных родителей часто говорят, что дорогу в шоу-бизнесе они проложили себе сами. Однако в действительности, даже если отцы и матери не ходили и лично не просили за своих отпрысков, это не значит, что фамилия не играет никакой роли. Напротив, довольно часто она открывает те двери, которые для простых людей изначально закрыты.

"Если у тебя есть фамилия, тебя автоматически принимают, потому что у всех подсознательное ощущение, что это как бы реинкарнация того самого актера, который был всем известен. Мне, например, очень не нравится артист Павел Табаков. Но все равно он очень много снимается. Почему? Потому что у него фамилия Табаков. Для всех это как бы некая реинкарнация Табакова", – заявил Шпагин.

Критик указал, что особенно детям на руку, когда знаменитый родитель умирает, ведь тогда они начинают сниматься еще больше из-за тоски публики по ушедшему артисту. Он выразил надежду, что со временем Павел обретет актерский талант, даже учитывая, что к его 30 годам этого не случилось.