Пугачеву стерли из российского фильма "Ледокол"

По Пугачевой нанесли новый удар в России
Алла Пугачева. Фото: соцсети
Знаменитость попала в опалу после своих слов о россиянах

Изображение певицы Аллы Пугачевой вырезали из российского фильма "Ледокол". Артистка появлялась в кадре всего на мгновенье – ее снимок использовался на календаре, который висел в одном из интерьеров. Однако даже в такой ситуации продюсеры на ТВ решили лишний раз не напоминать о знаменитости, покинувшей Россию.

Журналисты обратили внимание, что артистку решили замазать так, чтобы никто не догадался о наличии ее изображения. Только опытные зрители вспомнили, что там висит календарик с фото Пугачевой, на котором герой зачеркивает дату. 

Фильм "Ледокол" был снят в 2016 году при участии "Фонда кино" и НТВ. В нем рассказывается история ледокола "Михаил Громов", который оказался зажат антарктическими льдами. Телеканал "Дом кино", который показал его с цензурой, ранее также заблюрил изображение афиши группы "ДДТ" в фильме "Брат-2". Ранее ее лидер Шевчук резко высказался о россиянах.

Источник: The Voice
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