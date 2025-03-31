Названа стоимость пластических операций Бьянки

Раскрыта стоимость пластических операций Бьянки
Бьянка. Фото: соцсети
Девушка хорошо над собой "поколдовала"

Знаменитая российская исполнительница Бьянка, по некоторым данным, вложила более трех миллионов рублей в изменение своей внешности.

По информации СМИ, она прошла сразу несколько косметических процедур, включая подтяжку кожи лица через небольшие надрезы, удаление части жировых комков на щеках, а также коррекцию области вокруг носа и рта с использованием собственного жира. Кроме того, звезда изменила форму груди.

Пластический хирург Денис Агапов отметил, что весь комплекс таких операций должен заметно улучшить внешность артистки. Он также рассказал, что процедуры по лицу в среднем обходятся в районе 1,8–1,9 миллиона рублей, а операция на груди – примерно в 1,4 миллиона. Если учесть все сопутствующие расходы, такие как специальное белье после операции и наблюдение врача, сумма может дойти до 3,2–3,3 миллиона.

Пока звезда не делилась результатами преображения в соцсетях. Сейчас она занимается восстановлением организма после хирургических манипуляций.

Источник: Telegram-канал "Звездач" ✓ Надежный источник

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