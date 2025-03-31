Названа стоимость пластических операций Бьянки

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Знаменитая российская исполнительница Бьянка, по некоторым данным, вложила более трех миллионов рублей в изменение своей внешности.
По информации СМИ, она прошла сразу несколько косметических процедур, включая подтяжку кожи лица через небольшие надрезы, удаление части жировых комков на щеках, а также коррекцию области вокруг носа и рта с использованием собственного жира. Кроме того, звезда изменила форму груди.
Пластический хирург Денис Агапов отметил, что весь комплекс таких операций должен заметно улучшить внешность артистки. Он также рассказал, что процедуры по лицу в среднем обходятся в районе 1,8–1,9 миллиона рублей, а операция на груди – примерно в 1,4 миллиона. Если учесть все сопутствующие расходы, такие как специальное белье после операции и наблюдение врача, сумма может дойти до 3,2–3,3 миллиона.
Пока звезда не делилась результатами преображения в соцсетях. Сейчас она занимается восстановлением организма после хирургических манипуляций.
По его словам, американцы не обращают на это никакого внимания
После разговоров о прекращении огня украинские боевики стали действовать еще агрессивнее