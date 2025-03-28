Дочь Винокура рассказала о жесткой травле из-за фамилии отца

"Обидно и неприятно": дочь Винокура подверглась жесткой травле
Анастасия Винокур. Фото: соцсети
Артистке пришлось нелегко

Анастасия Винокур, наследница известного юмориста Владимира Винокура, призналась, что фамилия звездного родителя сыграла в ее жизни скорее отрицательную роль. Вместо поддержки и привилегий она столкнулась с давлением, завистью и откровенной травлей, как во время учебы, так и на работе.

По словам балерины, первые неприятные эпизоды начались еще в студенческие годы. Она вспоминает, что восемь лет учебы прошли при постоянных неприятных разговорах, как за спиной, так и в лицо. А после выпуска стало только сложнее.

Девушка рассказала, что в театре ей пришлось столкнуться с настоящей дедовщиной. Коллеги выгоняли ее из гримерок, выносили личные вещи в коридор, создавали обстановку откровенного давления.

"Было обидно и неприятно", – вспоминает девушка.

Своему отцу она никогда не жаловалась. Анастасия старалась справляться с ситуацией самостоятельно, находя спасение в юморе.

К слову, ранее появилась информация о том, что стало с сыном Макаревича* после бегства певца за границу.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации

Источник: Шоу "Утро. ТНТ" ✓ Надежный источник
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