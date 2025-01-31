Самбурская решилась на кардинальные перемены во внешности и осталась недовольна

Девушка поделилась чувствами в социальных сетях

Популярная российская актриса и певица Настасья Самбурская решила кардинально изменить свой имидж, но осталась не совсем довольна результатом. 37-летняя знаменитость сделала короткую стрижку и серьезно задумалась о смене цвета волос. Однако ее парикмахер думала по-другому и отказалась идти на рискованный шаг с покраской волос.

Девушка показала, как теперь выглядит на просторах интернет-пространства. На свежем фото она предстала с короткими темными волосами. Однако, по признанию актрисы, ей хотелось большего "драйва" и перемен. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".

Она отметила, что планировала сделать стрижку еще короче, но мастер не согласился на такой вариант. Кроме того, актриса призналась, что хотела перекраситься в блондинку, однако стилист отказался выполнять и этот запрос.

К слову, ранее актриса рассекретила имя своего будущего сына.