Самбурская решилась на кардинальные перемены во внешности и осталась недовольна

Самбурская решилась на кардинальные перемены во внешности и осталась недовольна
Настасья Самбурская. Фото: соцсети
Девушка поделилась чувствами в социальных сетях

Популярная российская актриса и певица Настасья Самбурская решила кардинально изменить свой имидж, но осталась не совсем довольна результатом. 37-летняя знаменитость сделала короткую стрижку и серьезно задумалась о смене цвета волос. Однако ее парикмахер думала по-другому и отказалась идти на рискованный шаг с покраской волос.

Девушка показала, как теперь выглядит на просторах интернет-пространства. На свежем фото она предстала с короткими темными волосами. Однако, по признанию актрисы, ей хотелось большего "драйва" и перемен. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".

Фото: соцсети

Она отметила, что планировала сделать стрижку еще короче, но мастер не согласился на такой вариант. Кроме того, актриса призналась, что хотела перекраситься в блондинку, однако стилист отказался выполнять и этот запрос.

К слову, ранее актриса рассекретила имя своего будущего сына.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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