Погребняк прокомментировала скандал вокруг Чумакова

Модель вставила свои пять копеек

Мария Погребняк публично поддержала Алексея Чумакова, который оказался в центре скандала после своих нелицеприятных высказываний о жене. На просторах интернет-пространства блогер отметила, что певец проявил честность и не пытался подстраиваться под ожидания публики, а просто сказал то, что действительно думает.

Недавно певец дал интервью Светлане Бондарчук, в котором рассказал, что при выборе спутницы ориентировался на критерий "провел бы с ней ночь или нет". Он также отметил, что знакомство с эффектный блондинкой привело к близости с "последствиями" в виде двух дочерей. Эти слова вызвали бурную реакцию, многие обвинили артиста в неуважительном отношении к супруге.

Модель решила выступить в его защиту, заявив, что многие отношения начинаются с физического влечения, которое со временем перерастает в нечто большее. По ее мнению, в словах певца нет ничего оскорбительного. Она также подчеркнула, что сама супруга не увидела в высказываниях мужа ничего предосудительного. Впрочем, многим показалось, что девушке было неприятно слышать странные рассуждения благоверного.

Блогер обратила внимание на то, что Чумаков не пытался приукрашивать прошлое и не прятался за привычными штампами о любви с первого взгляда. Она объявила, что его прямолинейность приняли за грубость, тогда как на самом деле он просто искренен в своих словах.

К слову, ранее Погребняк осудила Родригеза за некрасивое расставание с женой.