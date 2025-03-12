Пригожин назвал бессмысленной идею лишения званий Пугачеву и Ахеджакову

Скандальная ситуация с Ахеджаковой получила новый поворот
Лия Ахеджакова. Фото: A.Savin. Собственная работа, FAL/wikimedia.org
Внимание прессы приковано к пожилой артистке

Продюсер Иосиф Пригожин дал свой комментарий по поводу скандальной ситуации, сложившейся вокруг легенды советского кинематографа Лии Ахеджаковой. Культурный деятель заявил, что не видит смысла в лишении званий и наград артистов, покинувших Россию, включая Аллу Пугачеву и Лию Ахеджакову. 

Несмотря на громко звучащие со стороны общественников соответствующие призывы, продюсер заявил, что это неправильно. Он напомнил, что многие из звезд получили свои титулы и награды еще в советские времена, когда активно работали в стране.  

Продюсера поддержал концертный директор Сергей Лавров, отметив, что этот вопрос остается спорным. В качестве примера он привел Ахеджакову, подчеркнув, что, несмотря на некоторые высказывания, ее вклад в отечественное кино остается значительным. Он отметил, что зрители помнят актрису по ролям в культовых фильмах, и никто не мог предсказать, как изменится ее позиция спустя годы.  

Прошлой зимой известный российский общественник Виталий Бородин предложил лишить гражданства Лию Ахеджакову, Валерия Меладзе и Викторию Боню из-за их публичной поддержки соседнего государства.

К слову, ранее стало известно о проблемах Ахеджаковой интимного характера. 

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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