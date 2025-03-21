Канье Уэст обвинил семью Кардашьян в "торговле" детьми

В мире шоу-бизнеса разгорелся новый скандал

Отношения экс-супругов Канье Уэста и Ким Кардашьян снова оказались в центре громкого скандала. Несмотря на то, что их развод состоялся три года назад, страсти между бывшими супругами продолжают разгораться. На этот раз рэпер сделал ряд резких заявлений, которые вызвали бурю обсуждений в Сети.

Мужчина обвинил бывшую и ее семью в том, что они якобы используют детей ради собственной выгоды. Он с горечью сообщил, что чувствует себя отстраненным от воспитания наследников и не имеет возможности участвовать в их жизни в полной мере. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

На этом скандалист не остановился и объявил, что весь клан Кардашьян-Дженнер якобы являются "секс-работниками" и "растят детей для секс-торговли". Такое заявление он опубликовал в личном блоге, шокировав даже своих поклонников.

В ответ представители Ким Кардашьян опровергли все обвинения и назвали слова Уэста провокацией. По их словам, рэпер пытается привлечь к себе внимание и воздействовать на общественное мнение через грубые выпады.

К слову, ранее стали известны отвратительные привычки скандального рэпера.