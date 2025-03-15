Не принимает душ: стали известны отвратительные привычки Канье Уэста

Оказалось, артист оставляет за собой шлейф из мусора по всему дому

Канье Уэст страдает от серьезных проблем с гигиеной – артист совершенно неспособен убираться за собой мусор или поддерживать свое тело в чистоте, что начало разрушать его отношения с Бьянкой Цензори, сообщают СМИ.

Источники полагают, что сейчас психическое здоровье рэпера находится в упадке. На это, как минимум, наталкивают его антисемитские заявления в соцсетях и прочие громкие высказывания. Он и ранее страдаль от нерашливости – его бывшая жена Ким Кардашьян даже записывала его на курсы специальной терапии, но безуспешно. На фоне всех проблем дом Уэста буквально завален мусором с ног до головы.

"Недостаток ухода за собой у Канье – не секрет. Он известен тем, что пропускает душ и, что еще более тревожно, живет в полном хаосе. Скапливается миска с посудой, туалеты остаются немытыми, а мусор выбрасывается во двор, а не в мусорные баки, как это сделал бы любой нормальный человек. Бедная Бьянка пытается заставить его заняться уборкой, но это действительно похоже на тяжелую битву. Удивительно, как он может оставлять за собой след из мусора, пустые пакеты из-под закусок и контейнеры из-под еды навынос, разбросанные по полу, и ждать, пока кто-то другой придет и уберет", – делятся знакомые.

При этом источники говорят, что когда-то Канье был помешан на чистоте и ухоженности. Что привело к таким разительным переменам, никто не знает, и это наводит его близких на мысли о ментальных проблемах.