Присвоение ордена "За заслуги" Ирине Аллегровой обернулось скандалом

Общественность полагает, что награда была вручена знаменитости незаслуженно

В марте народная артистка России Ирина Аллегрова получила орден "За заслуги в культуре и искусстве". Подобный шаг со стороны российских властей оценили далеко не все, поскольку, по мнению общественности, ничего выдающегося для российской культуры она не сделала. В результате все обернулось скандалом. Промоутер Евгений Морозов и вовсе заявил, что знаменитость не представляет из себя чего-то стоящего.

По словам продюсера, Аллегрова – артистка с крайне плохим характером и завышенным о себе мнением.

"Я считаю, что Аллегрова не востребована, а она, давая один концерт в год, думает иначе", – говорит он.

Морозов заявил, что певица всегда была вне музыкальной тусовки, в которую входили топовые российские звезды, среди которых можно выделить Долину, Киркорова и Пугачеву. Коммерчески успешной артисткой она никогда не была, поэтому в ее карьере нет ни одного собранного стадиона.

Особенно его возмущает, что Аллегрова всегда ставила невероятный ценник. В 1999 году она требовала 18 тысяч долларов за свой концерт, когда Ротару просила только 15 тысяч. Причем последняя всегда собирала аншлаги, чего "императрице" не удавалось. В 2013 году она и вовсе увеличила стоимость своего выступления до 100 тысяч долларов, в то время, как Лепс, невероятно востребованный исполнитель, просил лишь 50 тысяч.

"Насколько я понимаю, карьера Аллегровой давно закончилась. Да, она получила орден, но, вот откровенно, а что она глобально большого сделала? Ее песни поют дамочки подшофе в караоке-барах", – подытожил Морозов.

Ранее сообщалось, как Ирина Аллегрова устроила скандал журналистам на "Новой волне".