Долина разозлилась на журналистку из-за интимного вопроса
Лариса Долина, известная певица и актриса, недавно оказалась в центре внимания после конфликта с журналисткой, вызванного пикантным вопросом.
Инцидент произошел во время одного из интервью, где представительница СМИ поинтересовалась у артистки, какие предметы Долина постоянно берет с собой в поездки. Этот, казалось бы, невинный вопрос вызвал неожиданную реакцию у певицы и привел ее в состояние крайнего раздражения.
По мнению звезды, обсуждение личных вещей и привычек – слишком интимная тема, чтобы выносить ее на публичное обозрение. Долина дала понять, что не готова делиться такими деталями с широкой аудиторией, заметив, что ответ на подобные вопросы нарушает ее личное пространство.
"Вы знаете, это очень интимный вопрос, почему я должна отвечать на него?! Про пижаму вам рассказать, про тапочки?" – жестко оборвала журналистку знаменитость.
Этот случай вызвал обсуждение среди поклонников артистки, вызвав разные мнения о допустимых границах в общении звезд и представителей прессы. Иногда несдержанность артистов на публике разочаровывает фанатов. Например, Алена Апина даже спешно покинула Россию после громкого скандала.
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