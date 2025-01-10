"Молчи, отравлю!": Долина пошутила над Королевой после слов о возрасте

Певица остра на язык

Популярная российская исполнительница Лариса Долина встретилась с коллегой по звездному цеху Наташей Королевой на съемках нового проекта. Дамы эмоционально обсудили внешность друг друга, а также пошутили на тему возраста. Дошло до того, что старшая подруга пообещала "отравить" исполнительницу хита "Желтые тюльпаны" из-за слов о преклонном возрасте.

Звезды выглядели ярко и стильно. В разговоре Наталья отметила стройность собеседницы, а та, в свою очередь, обратила внимание на пышные формы подруги. Бывшая жена Игоря Николаева с улыбкой призналась, что ее грудь начала расти "на старости". Эти слова вызвали у собеседницы бурную реакцию – не сдержавшись, певица пошутила, что готова "отравить" коллегу за такие заявления о возрасте и даже замахнулась на нее, чем вызвала смех у собравшихся.

"Какой старости? Молчи, отравлю!" – заявила она.

Несмотря на шуточный тон, обе певицы сделали друг другу множество комплиментов, знаменитости продолжают прекрасно выглядеть в любом возрасте.

К слову, недавно Долина публично опозорилась.