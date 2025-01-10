"Молчи, отравлю!": Долина пошутила над Королевой после слов о возрасте

"Молчи, отравлю!": Долина набросилась на Наташу Королеву после слов о старости
Лариса Долина. Кадр: соцсети
Певица остра на язык

Популярная российская исполнительница Лариса Долина встретилась с коллегой по звездному цеху Наташей Королевой на съемках нового проекта. Дамы эмоционально обсудили внешность друг друга, а также пошутили на тему возраста. Дошло до того, что старшая подруга пообещала "отравить" исполнительницу хита "Желтые тюльпаны" из-за слов о преклонном возрасте.

Звезды выглядели ярко и стильно. В разговоре Наталья отметила стройность собеседницы, а та, в свою очередь, обратила внимание на пышные формы подруги. Бывшая жена Игоря Николаева с улыбкой призналась, что ее грудь начала расти "на старости". Эти слова вызвали у собеседницы бурную реакцию – не сдержавшись, певица пошутила, что готова "отравить" коллегу за такие заявления о возрасте и даже замахнулась на нее, чем вызвала смех у собравшихся.

"Какой старости? Молчи, отравлю!" – заявила она.

Несмотря на шуточный тон, обе певицы сделали друг другу множество комплиментов, знаменитости продолжают прекрасно выглядеть в любом возрасте.

К слову, недавно Долина публично опозорилась.

Источник: Telegram-канал "Звездная пыль" ✓ Надежный источник
По теме

Жутко перепуганные украинки начали массово бежать из Дании на родину

Женщины опасаются действия властей

Под Санкт-Петербургом прогремели взрывы: пожар видно за километры

Информации о пострадавших нет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей