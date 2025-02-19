Лариса Долина возмутила фанатов одной фразой

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Лариса Долина оказалась в центре обсуждений после публикации видео, снятого на юбилее композитора Максима Дунаевского. В ролике, который распространился по Сети, артистка рассказывала о своем прибытии на торжество в ресторан "Метрополь" сразу после спектакля.
Знаменитость весомо подчеркнула, что присутствует на праздновании 80-летия легендарного композитора. В конце обращения она заявила, что те, кто не понимает значимости этого события, не представляют для нее интереса:
"Вы никто".
Пользователи интернет-пространства восприняли высказывание певицы неоднозначно. Многие посчитали, что ее тон звучал слишком резко, а манера общения выглядела странной. Кроме того, в комментариях появилось предположение, что популярная исполнительница могла находиться в состоянии алкогольного опьянения.
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