Лариса Долина возмутила фанатов одной фразой

Лариса Долина возмутила фанатов одной фразой
Лариса Долина. Кадр: соцсети
Звезда часто оказывается в центре скандала

Лариса Долина оказалась в центре обсуждений после публикации видео, снятого на юбилее композитора Максима Дунаевского. В ролике, который распространился по Сети, артистка рассказывала о своем прибытии на торжество в ресторан "Метрополь" сразу после спектакля.

Знаменитость весомо подчеркнула, что присутствует на праздновании 80-летия легендарного композитора. В конце обращения она заявила, что те, кто не понимает значимости этого события, не представляют для нее интереса:

"Вы никто".

Пользователи интернет-пространства восприняли высказывание певицы неоднозначно. Многие посчитали, что ее тон звучал слишком резко, а манера общения выглядела странной. Кроме того, в комментариях появилось предположение, что популярная исполнительница могла находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник
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