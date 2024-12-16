У Долиной могут отнять 95 миллионов рублей из-за санкций ЕС

Долина получила неожиданный удар: минус еще почти 100 миллионов рублей
Лайма Вайкуле. Фото: соцсети
В жизни знаменитости началась черная полоса

Популярная российская исполнительница Лариса Долина столкнулась с  новой напастью – она оказалась в очередном санкционном списке Евросоюза. Теперь звезда может лишиться всех своих зарубежных активов. По информации источников, общая стоимость имущества, принадлежащего певице за границей, оценивается в 95 миллионов рублей. Среди прочего, в собственности артистки значится элитная недвижимость в латвийской Юрмале.

Включение в санкционный список предполагает заморозку всех активов, находящихся на территории стран ЕС. Это значит, что знаменитость может потерять право распоряжаться своим имуществом, включая дорогостоящие объекты недвижимости.

Ситуация с санкциями против российских граждан, владеющих зарубежными активами, остается напряженной. Певица пока не комментировала сложившуюся ситуацию, однако, как показывает практика, риски утраты зарубежной собственности для включенных в санкционные списки высоки.

Ранее под аналогичные меры попадали и другие представители российской культурной и политической элиты, что подтверждает тенденцию усиления давления со стороны Евросоюза – там с большой готовностью вводят бесконечные санкции против страны и россиян.

К слову, ранее Лариса Долина публично опозорилась.

Источник: Telegram-канал Shot ✓ Надежный источник
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