У Долиной могут отнять 95 миллионов рублей из-за санкций ЕС

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Популярная российская исполнительница Лариса Долина столкнулась с новой напастью – она оказалась в очередном санкционном списке Евросоюза. Теперь звезда может лишиться всех своих зарубежных активов. По информации источников, общая стоимость имущества, принадлежащего певице за границей, оценивается в 95 миллионов рублей. Среди прочего, в собственности артистки значится элитная недвижимость в латвийской Юрмале.
Включение в санкционный список предполагает заморозку всех активов, находящихся на территории стран ЕС. Это значит, что знаменитость может потерять право распоряжаться своим имуществом, включая дорогостоящие объекты недвижимости.
Ситуация с санкциями против российских граждан, владеющих зарубежными активами, остается напряженной. Певица пока не комментировала сложившуюся ситуацию, однако, как показывает практика, риски утраты зарубежной собственности для включенных в санкционные списки высоки.
Ранее под аналогичные меры попадали и другие представители российской культурной и политической элиты, что подтверждает тенденцию усиления давления со стороны Евросоюза – там с большой готовностью вводят бесконечные санкции против страны и россиян.
К слову, ранее Лариса Долина публично опозорилась.
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