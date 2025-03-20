Женщина внимательно следит за судьбой экс-работодательницы

Людмила Дороднова, которая много лет работала у экс-примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой, возмущена тем, как сейчас отзываются о певице. Женщина призналась, что ей тяжело смотреть, как вокруг звезды разгорается негатив. Такие слова выглядят удивительно, учитывая, что артистку уже прочно вписали в список предателей родины.

Однако, по словам пожилой женщины, на самом деле, исполнительницу безжалостно травят, а на ее имени зарабатывают огромные деньги. Дама считает несправедливым, что в столь почтенном возрасте звезде приходится сталкиваться с подобным отношением. Домработница уверена, что беглянка никогда не предавала и не могла бы этого сделать.

Особенно сильно ее возмущают фильмы-разоблачения, которые выходят на телевидении. Женщина утверждает, что журналисты намеренно искажают образ певицы, представляя ее совсем не такой, какой она является на самом деле.

Она вспомнила, как покинувшая родную страну артистка всегда выступала только вживую в отличие от многих современных артистов, которые зарабатывают миллионы, не прикладывая таких усилий.

"Она – великий человек, самая лучшая во всем", – заявила женщина.

К слову, недавно беглянка оказалась в центре громкого скандала из-за хамского обращения с журналисткой.