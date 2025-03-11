"Красивый мужчина": Лолита объяснила скандал с покушением Пугачевой на Бородина

"Красивый мужчина": Лолита объяснила скандал с покушением Пугачевой на Бородина
Лолита Милявская. Фото: АГН "Москва"
Знаменитость объяснила, что могло случиться на самом деле

Певица Лолита, которая давно дружит с Аллой Пугачевой, высказалась по поводу возможного покушения артистки на общественника Виталия Бородина. Она уверенна, что 75-летней звезды вряд ли было бы какое-то желание наказывать своего обидчика, поскольку сейчас та предпочитает жить тихой и спокойной жизнью со своими детьми.

Милявская отметила, что как любой другой человек Пугачева может послать человека, который говорит про нее гадости. Но этим она и ограничится.

"Бородин красивый и сильный мужчина, пенсионерка в 75 лет вряд ли положит на него глаз. Может, он пошутил? Ведь скоро 1 апреля", – предположила Лолита.

При этом общественник уверен, что угрозы, которые поступают ему и его семье, связаны именно с недовольством Пугачевой и его заявлениями о лишении ее госнаград и званий. Он подал заявление на артистку, требуя привлечь ее к ответственности по статье "Убийство". 

Директор Аллы Борисовны, напротив, уверена, что все заявления Бородина смехотворны – скорее он испытывает лютую ненависть к артистке, чем она к нему.

Источник: Ридус
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