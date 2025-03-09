Пугачева сделала заявление после нападения "хамки" из России прямо у кипрской виллы

В марте 2022 года Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации "Внуково-3" частным бортом улетела на Землю Обетованную. У Народной артистки Советского Союза есть израильское гражданство. Но эту зиму она проводит на Кипре, где имеет не только паспорт, но и квартиру, и виллу. Там-то на нее и напала "хамка" из России

Журналисты канала НТВ долго искали, где же в Лимасоле обитает сбежавшая из России Примадонна. Ориентировались они на публикации в социальных сетях и ее мужа-иноагента. И смогли-таки выйти напасть на след Народной артистки Советского Союза.

Правда, Пугачева репортерам из ненавистной теперь ей России не была рада. Она пыталась выбить из рук девушки телефон и кричала: "Я – патриотка, а ты – хамка!" А на вопрос, почему же она тогда уехала из страны, Алла Пугачева заявила: "Это Россия уехала из меня, а не я из нее! Вы тупые и нахальные, куда там возвращаться!"

Словом, резонанс у программы "ЧП. Расследование", которая вышла на НТВ в праздничный день 8 марта, был огромный. Пугачева, конечной, ее увидела. И увидела, как относятся теперь к ней в России, считая предательницей, беглянкой и "редиской".

Возможно, Народная артистка СССР поняла что-то. И, выдержав паузу в сутки, на своей странице в социальной сети сделала заявление: "Благодарю за милую фотосессию в порту Лимасола. Приятно осознавать, что и в 75 лет без макияжа можно выглядеть свежо и молодо". Про сам скандал – ни слова. Зато выложила кадры из этой программы.

Оценили слова беглой певицы ее старшая дочь Кристина Орбакайте, модельер Игорь Гуляев, актер Максим Виторган и певица Вера Брежнева.