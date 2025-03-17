Бледанс объяснила, почему у Пугачевой сдают нервы

Певица столкнулась с большими трудностями за границей

Недавний инцидент с Аллой Пугачевой на Кипре, когда у артистки сдали нервы после неожиданного подхода к ней журналистки, связан с личными проблемами из-за эмиграции. В этом уверена актриса Эвелина Бледанс.

Знаменитость полагает, что сейчас Примадонне приходится нелегко. Она привыкла жить в замке, с большим размахом. А теперь ей нужно соглашаться на более скромные условия, отказывать себе в привычной роскоши и достатке. Отсюда и нестабильное состояние у звезды.

"Если бы у меня был такой замок, как у Пугачевой, я бы по нему очень скучала, просто безумно скучала. Поэтому, наверное, у нее и нервозность такая. Я Аллу очень люблю, но что поделать – нервы!" – говорит Бледанс.

По ее словам, Пугачева привыкла к народному обожанию, а потом в один момент его лишилась. Актриса признается, что по-человечески ей жаль певицу, но она сделала свой выбор.

Бледанс полагает, что если Алла Борисовна захочет вернуться в Россию, то дорогу ей закрывать никто не станет. Возможно, даже россияне смогут принять назад и простить звезду, поскольку у всех есть свои грехи.

Ранее Лариса Долина прокомментировала предложение лишить Пугачеву звания "Народная артистка".