Беглая певица Пугачева поругалась с журналисткой на Кипре - видео

Звезда вышла из себя на глазах изумленной публики

В Сети появилось видео, на котором бывшая примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева вступила в словесную перепалку с журналисткой на Кипре. Как сообщают СМИ, инцидент произошел, когда репортер попыталась задать звезде вопросы прямо на улице.

Судя по кадрам, беглянка была крайне раздражена и резко отреагировала на приближение журналистки. В какой-то момент она с угрожающим видом направилась прямо на девушку, после чего представительница прессы попросила певицу не приближаться и не нападать.

Перед тем как уйти, "Женщина, которая поет" не сдержалась и высказалась в адрес журналистки. Она назвала ее наглой, а также подчеркнула, что сама является патриоткой.

"Вы тупые, нахальные… Я – патриотка, а ты нахалка", – отрезала знаменитость.

На заднем плане видео можно заметить мальчика, который наблюдал за происходящим. СМИ предполагают, что это мог быть сын певицы, 11-летний Гарри. Однако точного подтверждения этой информации пока нет.

Инцидент вызвал оживленное обсуждение в Сети. Многие отмечают, что публичной личности стоит сохранять хладнокровие, даже в стрессовых ситуациях. Бегство из родной страны не лучшим образом сказалось на певице.

К слову, ранее по поводу Пугачевой резко высказался Никита Джигурда.