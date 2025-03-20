Тарасов и Костенко сыграли свадьбу на Мальдивах

Парочка демонстрирует идиллию в семейной жизни

Бывший футболист Дмитрий Тарасов и его возлюбленная Анастасия Костенко решили освежить чувства и обновить брачные клятвы. Спустя семь лет после свадьбы парочка провела торжественную церемонию в одном из самых романтичных мест – на Мальдивских островах.

Отдых на тропическом курорте длится уже две недели, и во время поездки пара решила отметить важную дату необычным способом. Церемония прошла по местным традициям: возлюбленные надели национальные наряды, а среди гостей присутствовали их дети и мамы.

Этот день стал двойным праздником для мужчины. Помимо свадьбы он отметил свое 38-летие. В честь дня рождения счастливая жена опубликовала трогательное поздравление, назвав супруга самым главным человеком в своей жизни. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".

К слову, ранее девушка попала в грандиозный скандал из-за фотографии в шубе.