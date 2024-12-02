Русская невеста Деппа рассказала, как отпразднует свадьбу

Девушка всерьез охомутала голливудскую звезду

Русская модель, которая не раз намекала, что похитила сердце голливудской звезды Джонни Деппа, Юлия Власова поделилась своей мечтой о сказочной свадебной церемонии. В своем аккаунте в соцсети возлюбленная знаменитости рассказала, что хотела бы отметить этот важный день либо в роскошном семейном гнездышке в Тоскане, либо в элегантной резиденции на Лазурном берегу.

Красотка представила свою идеальную "отправку" замуж: присутствующих встречают звуки классических мелодий, трапезу подают на изысканном фарфоре 18 века, а завершает вечер дорогущее игристое вино Dom Perignon под виртуозную игру струнного квартета.

Она также упомянула, каким видит своего будущего супруга. По словам модели, ее избранник должен стать настоящим партнером и союзником. Модель подчеркнула, что для нее важно, чтобы у мужчины были собственные цели, мечты и амбиции, но при этом он не забывал о значении семьи и близких.