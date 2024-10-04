Звезда "Очень странных дел" Бобби Браун показала фото с тайной свадьбы

Знаменитость обручилась летом в Италии

Актриса Милли Бобби Браун впервые подтвердила, что вышла замуж за своего возлюбленного Джейка Бон Джови. Пара была в отношениях с 2021 года, а в апреле прошлого года сын известного музыканта сделал предложение звезде сериала "Очень странные дела".

Известно, что Джейку 22 года. Для него, как и для 20-летней Браун, этот союз является первым. Отец парня, Джон Бон Джови, говорил в интервью, что в восторге от выбора сына и считает их пару "фантастической".

Источники сообщали, что свадьбу Милли и Джейк сыграли в мае. На мероприятии присутствовали только самые близкие друзья и родственники, журналистов на него не допустили. Пышное торжество пара устроила уже летом в Италии. С этой свадьбы актриса и показала фото в своих соцсетях.

"Навеки и всегда, твоя жена", – подписала она публикацию.

Несмотря на бурную личную жизнь и загруженность на актерском поприще, Бобби Браун решила не отказываться от высшего образования. Сейчас она учится в Университете Пердью по специальности "социальные службы и соцобеспечение". Ее супруг подрабатывает моделью и пытается строить свою карьеру в актерстве.