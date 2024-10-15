Стало известно о тайной свадьбе Самбурской

Знаменитость тщательно скрывает детали своей личной жизни

Актриса Настасья Самбурская снова вышла замуж. О торжественном событии стало известно случайно во время премьеры фильма "Кореша", в котором она принимала участие. Генпродюсер картины Дмитрий Щербанов обмолвился, что артистка не смогла прийти на мероприятие, поскольку находится в свадебном путешествии.

"Пускай она вернется из этого свадебного путешествия и продолжит с нами работать", – заявил он.

При этом Самбурская не подтверждала новость о замужестве. В конце августа стало известно, что ее возлюбленный, которого она тщательно скрывает от публики, сделал ей предложение во время съемок. Настасья ответила утвердительно.

Для актрисы этот брак стал вторым. Несколько лет назад она стремительно вышла замуж за актера Кирилла Дацевича, но спустя несколько месяцев с ним развелась. Самбурская рассказывала, что после свадьбы отношение возлюбленного к ней резко поменялось, и он даже мог позволить себе поднять на нее руку.

После этого союза знаменитость зареклась встречаться с мужчинами-актерами и нелестно высказывалась о представителях этой профессии для романтических отношений. Кем сейчас является ее избранник – неизвестно. Однако Настасья отмечала, что он не из творческой сферы.