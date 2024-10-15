Стало известно о тайной свадьбе Самбурской

Стало известно о тайной свадьбе Самбурской
Настасья Самбурская. Фото: АГН "Москва"
Знаменитость тщательно скрывает детали своей личной жизни

Актриса Настасья Самбурская снова вышла замуж. О торжественном событии стало известно случайно во время премьеры фильма "Кореша", в котором она принимала участие. Генпродюсер картины Дмитрий Щербанов обмолвился, что артистка не смогла прийти на мероприятие, поскольку находится в свадебном путешествии.

"Пускай она вернется из этого свадебного путешествия и продолжит с нами работать", – заявил он.

При этом Самбурская не подтверждала новость о замужестве. В конце августа стало известно, что ее возлюбленный, которого она тщательно скрывает от публики, сделал ей предложение во время съемок. Настасья ответила утвердительно.

Фото: соцсети

Для актрисы этот брак стал вторым. Несколько лет назад она стремительно вышла замуж за актера Кирилла Дацевича, но спустя несколько месяцев с ним развелась. Самбурская рассказывала, что после свадьбы отношение возлюбленного к ней резко поменялось, и он даже мог позволить себе поднять на нее руку.

После этого союза знаменитость зареклась встречаться с мужчинами-актерами и нелестно высказывалась о представителях этой профессии для романтических отношений. Кем сейчас является ее избранник – неизвестно. Однако Настасья отмечала, что он не из творческой сферы.

Источник: Voice
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