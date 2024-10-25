Стриженова рассказала о "заразной болезни" в день 37-летия свадьбы

Звезда была крайне откровенной

Екатерина и Александр Стриженовы отметили свой 37-й год совместной жизни, который в народе называют коралловая свадьба. В этот важный день знаменитая телеведущая поделилась воспоминаниями о дне их свадьбы и сделала неожиданное признание о "заразной болезни".

Также сентиментальная звезда вспомнила, как молодоженам перед росписью предложили встать на зеленый коврик, что запомнилось ей как забавный символ начала их совместного пути.

Празднуя годовщину, артистка не скрывала своих эмоций и выразила глубокую признательность мужу, назвав их любовь "заразной болезнью", подчеркивая крепость и преданность их многолетнего союза. Эти трогательные слова стали символом искренних чувств, которые пара пронесла через годы, несмотря на все испытания и перемены.

Семья Стриженовых продолжает быть примером для поклонников, которые восхищаются их отношениями. Звездная пара, хорошо известная в медийных кругах, многократно подчеркивала важность поддержки и понимания друг друга, что позволяет им оставаться такими же близкими спустя десятилетия.

К слову, ранее Стриженова восхитилась жизнью американских внуков.