Костенко назвали живодеркой из-за фото в шубе

Звезду обвинили в жестокости

Модель и блогер Анастасия Костенко оказалась в центре скандала после публикации в социальных сетях фотографии в шубе. Многие подписчики посчитали, что одежда сделана из натурального меха, и обвинили ее в жестоком обращении с животными.

В комментариях некоторые пользователи называли жену экс-футболиста Дмитрия Тарасова "живодеркой" и осуждали за поддержку "варварской отрасли". Один из пользователей заявил, что такой выбор одежды является признаком "отсталости" и отсутствия совести.

Костенко решила прояснить ситуацию и ответила на критику. Она сообщила, что шуба, изображенная на фотографии, выполнена из искусственного меха, имитирующего норку. По словам звезды, эта одежда настолько ей понравилась, что она купила еще одну модель. Она подчеркнула, что идет в ногу со временем и делает выбор в пользу экологичных материалов.

Костенко, известная не только как блогер, но и как супруга бывшего футболиста Тарасова, старается демонстрировать в Сети, что ее главные приоритеты – семья и забота о детях. Вместе с мужем они воспитывают четверых детей. Несмотря на красивую картинку жизни в соцсетях, модель регулярно сталкивается с общественной критикой.

К слову, ранее Костенко рассказала о проблемах в браке после публичного оскорбления.