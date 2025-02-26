Ургант 12 лет назад обозначил условия своей эмиграции

Интерес к опальному телеведущему не утихает

В Сети снова обсуждают интервью Ивана Урганта, которое он дал Ксении Собчак 12 лет назад. Поводом для новых дискуссий стал фрагмент разговора, опубликованный пранкером Суреном Каграмановым, известным как Сорян. Он обратил внимание на высказывания телеведущего о возможной эмиграции. Уже тогда ныне опальная знаменитость четко перечислил условия для принятия такого решения.

Шоумен отметил, что отъезд станет для него допустимым вариантом, если в России исчезнет возможность работать, зарабатывать, читать и смотреть то, что хочется, а также свободно общаться с интересными людьми. По его словам, при таком развитии событий жить в стране больше не захочется и возможен отъезд.

Собчак тогда поинтересовалась, насколько далека эта перспектива, на что телеведущий с удивлением ответил, что не понимает, почему ему задают такие вопросы и пытаются "выгнать из страны".

Пранкер, опубликовавший фрагмент, потребовал от звезды объяснений. Он напомнил, что в прошлом ведущего считали патриотом, но, как оказалось, еще тогда он выдвигал некие "условия", при которых готов любить Россию.

К слову, ранее Ургант выставил жесткие требования для выступления в России. Знаменитость до сих пор продолжает работать в стране и желает получать за это огромные деньги.