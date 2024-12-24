За это знаменитость получил огромный гонорар

Комик Иван Ургант, который уже почти три года не появляется в эфире российского телевидения, все же вернулся со своей программой "Вечерний Ургант". Однако теперь артист показывает ее исключительно на закрытых корпоративах, где на него до сих пор сохраняется высокий спрос.

Ранее источники в медиаотрасли сообщали, что россияне с руками оторвали Урганта на новогодние мероприятия – у знаменитости расписан буквально весь декабрь, несмотря на высокий ценник в 10 млн рублей. За приглашение SHAMAN отдать почти такую же сумму многие оказались не готовы.

В итоге теперь Ургант развлекает гостей различными шутками и интерактивами в духе своего вечернего шоу. Об этом стало известно благодаря снимку, недавно опубликованному в соцсетях.

Сейчас корпоративы входят в список основного заработка Ивана в России. После февраля 2022 года он лишился контрактов с рекламодателями и на ТВ. Поэтому теперь комик чаще выступает за границей вместе со своим коллегой Владимиром Познером, изредка пошучивая на тему своей "отмены" в родной стране.

Также знаменитость активно занимается благотворительностью. Несколько месяцев назад он продавал пустые книги, отправляя вырученные деньги в качестве помощи нуждающимся детям в хосписах.