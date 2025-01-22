Ургант выставил жесткие условия для выступления в России

Ургант выставил жесткие условия для выступления в России
Иван Ургант. Фото: АГН "Москва"
Знаменитость до сих пор продолжает работать в стране

Несмотря на уход с телевидения, Иван Ургант остается очень востребованным артистом для участия в корпоративах и на закрытых мероприятиях в качестве ведущего. Знаменитость прекрасно осознает собственную популярность и пользуется ею, чтобы выставлять жесткие условия заказчикам для выступления в России.

Как рассказали источники, за четыре часа на сцене Ургант просит почти 7 млн рублей – в эту сумму не входят гонорары за техническую и бытовую составляющую. Если заказчик готов платить в иностранной валюте, то звезда предоставит скидку, прося только 65 тысяч евро за корпоратив.

По требованиям в гримерке телеведущий довольно скромен – алкоголь для разогрева ему не нужен. Вместо этого он просит легкие напитки и стандартные закуски. Дополнительно ему требуются услуги визажиста и трансфера до места проведения мероприятия – эти траты обойдутся заказчику в различных обстоятельствах в сумму от 15 до 75 тысяч рублей.

При этом ранее источники утверждали, что в новогодние праздники Иван Ургант просил за свое участие в корпоративе более значимый гонорар – за концерт он брал около 10 млн рублей. Перед окончанием года артист был настолько популярен, что даже обошел по спросу SHAMAN.

Источник: Абзац
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